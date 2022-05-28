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ماذا وراء زيارة إلياس بو صعب لبري؟

منذ 5 ساعات
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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أفادت مصادر لقناة الـLBCI، بأن “ما قام به عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب هو مناقشة ترشحه لنيابة رئاسة المجلس النيابي، والتيار الوطني الحر لن يصوت لرئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، وأي خرق لقرار التيار يكشف عند الفرز، وزيارة بو صعب لبري لا تعني أي تغير بوقف التيار”.

ولفتت معلومات القناة عن كتلة الوفاء، أنه “من المستبعد أن يخرج نواب الكتلة بموقف لا اذا كان موحدا مع نواب حركة أمل”.

أما مصادر “نواب 17 تشرين”، فأكدت أنهم “أبقوا مشاوراتهم مفتوحة حتى بلوغ الجلسة، لا توجه للتصويت لأي شخص كان في السلطة”.

ولفتت المصادر الى أن “القوات اللبنانية تراهن على اتفاق مع تغييريين، وإذا تعذر الإتفاق فلـ “سجيع عطية” شروط، والقوات عموما لن تخوض معركة خاسرة”.

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