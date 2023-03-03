مارديني: الأسعار لم ترتفع إنّما الليرة تنهار.. والصورة سوداوية!

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أنّ “الصورة الاقتصادية سوداوية، مشيرًا إلى أن الأزمة تتواصل منذ ثلاث سنوات ولا خطّة إصلاحية”.

ولفت مارديني في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أنّه “عندما تخسر الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها يزداد الشعب اللبناني فقرًا، بما أن معظمه يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية”.

وأشار مارديني إلى أنّ “الأسعار لم ترتفع إنما الليرة تنهار وتخسر قيمتها بسبب سوء إدارتها”، معتبرًا أن “رفع صيرفة إلى 70 ألفًا ليست معالجات يعني أن المركزي يريد ضخ الدولار في السوق من دون الخسارة، التي هي خسارة المودعين لأموالهم”.

وقال مارديني إن “الدولار الجمركي سيغذي التهريب عبر الحدود”.