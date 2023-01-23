مارك ضو: على الدولة القيام بواجباتها حتى لا يعود التهديد بوقف العمل بالمطمر

غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “بعد التواصل مع شركة سيتي بلو والجهات المعنية. تبلغنا عودة الشركة إلى نشاطها في مطمر الناعمة عين درافيل, من سحب تسربات وحرق غاز، ‏مع العلم ان مجلس الوزراء المنعقد أخيرا كان على جدول أعماله بند تجديد العقد ولكن اعترض حزب الله على اقرار اي شيء غير بنود الكهرباء.

ويضاف ان الدولة لم تسدد لصالح الشركة اي دفعة منذ أن استلمت الشركة من تاريخ كانون الأول 2021 إدارة المطمر ولذلك على الدولة التأكيد من القيام بواجباتها كاملة حتى لا يعود التهديد من وقف العمل بالمطمر”.

بعد التواصل مع شركة سيتي بلو والجهات المعنية. تبلغنا عودة الشركة إلى كافة نشاطها في مطمر الناعمة عين درافيل, من سحب تسربات وحرق غاز.

مع العلم إن مجلس الوزراء المنعقد أخيرا كان على جدول أعماله بند تجديد العقد ولكن اعترض حزب الله على اقرار إي شيء غير بنود الكهرباء. — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) January 23, 2023