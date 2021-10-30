ماروني: حكومة ميقاتي باتت عبئاً بدلاً من أن تكون بادرة انقاذ

رأى الوزير السابق ايلي ماروني ان لكلام وزير الاعلام تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان.

وقال في حديث اذاعي: لكي يستكمل المشهد الجهنمي الذي وعدنا فيه، اللبنانيون انتظروا حكومة من الاكاديميين المستقلين غير الحزبيين وها هم امام وزراء عطلوا عمل الحكومة في وقت الناس هم بامس الحاجة لاجتماعاتها بسبب الوضع الاقتصادي المزري، ونرى اليوم ان وزير الاعلام جورج قرداحي شن هجوماً بحق الدول التي عليها الاتكال لتحسين وضع لبنان”.

واضاف: يدمرون اخر ما تبقى من امل لانعاش الاقتصاد اللبناني، واذا كان لدينا امل بتحسن وضع الاقتصادي والمالي فهو من خلال الدول العربية.

واعتبر انه على رئيس الحكومة ان يتوجه فوراً الى لبنان لان تداعيات هذا القرار كارثي على الاقتصاد وعلى الدولار وعلى السياحة.

وتابع: اذا كان لدى قرداحي اي حس وطني عليه ان يستقيل قبل ان تتفاقم الازمة مع سائر دول الخليج وينصرف المسؤولون لمعالجة الازمة مع السعودية واذ لم يستقل، فأقل ما يجب ان يقوم به رئيس الحكومة التي سدت امامه المنافذ العربية الدولية ان يقدم استقالته لان حكومته باتت عبئاً على اللبنانيين بدلاً أن تكون بادرة انقاذ.

وشدد ماروني على ان حزب الكتائب هو صوت الثورة وصوت الناس وهو يشعر بوضع الناس وآلامهم والامل اليوم بالشعب اللبناني بتضامنه وحسن اختياره، والاستحقاق الموجود هو اجراء الانتخابات وهم يسعون لابطالها وتعديلها وتاجيلها ونحن نسعى لابقائها.