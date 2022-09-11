الأثنين 15 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماريانا فاضوليان لصوت الناس: لم نطلب استرداد مرسوم تعيينات رؤساء الغرف بل الاسراع بالتعيينات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2022 12:41 صباحًا
A A A
طباعة المقال

شددت رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان على ان اهالي الضحايا لم يطلبوا استرداد مرسوم تعيينات رؤساء الغرف.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن طالبنا بالاسراع بالتعيينات ووزير العدل يعلم ان ما يطلبه اي تعيين محقق عدلي رديف غير قانوني”.

وسألت: “كيف يبت قاض رديف بطلبات اخلاء سبيل موقوفين ان كان غير مطلع على ملف انفجار المرفأ؟ القاضي طارق البيطار حين استلم الملف اخذ 6 اشهر لدراسة الملف”.
واكدت ان اهالي الضحايا بالمرصاد ضدّ اي سياسي سيعمل ضد قضيتهم، قائلة: “من غير المسموح اللعب بالقانون والوقوف بوجه الحقيقة والعدالة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غسان حاصباني
    حاصباني لصوت الناس: من يختار رئيس تسوية يختار رئيس انهيار
    رئيس المجلس الاقتصادي- الاجتماعي شارل عربيد
    عربيد لصوت الناس: الواقع الاقتصادي لا يستقيم من دون تحديد نظام الدفع وتوحيد سعر الصرف
    رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
    نقولا شماس يفنّد لصوت الناس خطّة الهيئات الاقتصادية: هكذا تعود الودائع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
    نادين نسيب نجيم
    إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
    الجيش اللبناني
    مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة