ماريانا فاضوليان لصوت الناس: لم نطلب استرداد مرسوم تعيينات رؤساء الغرف بل الاسراع بالتعيينات

شددت رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان على ان اهالي الضحايا لم يطلبوا استرداد مرسوم تعيينات رؤساء الغرف.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن طالبنا بالاسراع بالتعيينات ووزير العدل يعلم ان ما يطلبه اي تعيين محقق عدلي رديف غير قانوني”.

وسألت: “كيف يبت قاض رديف بطلبات اخلاء سبيل موقوفين ان كان غير مطلع على ملف انفجار المرفأ؟ القاضي طارق البيطار حين استلم الملف اخذ 6 اشهر لدراسة الملف”.

واكدت ان اهالي الضحايا بالمرصاد ضدّ اي سياسي سيعمل ضد قضيتهم، قائلة: “من غير المسموح اللعب بالقانون والوقوف بوجه الحقيقة والعدالة”.