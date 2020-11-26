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ماكرون تمنى على عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية

منذ 17 دقيقة
عون وماكرون

عون وماكرون

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وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رسالة الى الرئيس ميشال عون لمناسبة الاستقلال، وقال فيها:

“أتقدم بأطيب مشاعر الصداقة لكم وللبنان. واؤكد تمسّك فرنسا بعلاقات الاخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا، وهي التي تعلّق بالغ الأهمية على استقلال لبنان وسيادته. هذا الوطن الذي كان على الدوام مثال انفتاح وحرية في المنطقة”.

وتمنّى ماكرون على الرئيس عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من اجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني، مؤكداً عمل فرنسا وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.

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