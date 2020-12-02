ماكرون: سأزور لبنان قريباً

أكّد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال افتتاح “المؤتمر الدولي الثاني لدعم ​بيروت​ والشعب ال​لبنان​ي”، الّذي يُعقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، بواسطة تقنيّة الفيديو، أنّ “دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ “المؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد ​انفجار مرفأ بيروت​، ولكن هذا لا يعني إعفاء ​الدولة اللبنانية​ من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها”، مشدّدًا على “أنّنالن نتخلى عن ​التحقيقات​ بانفجار مرفأ بيروت وعنضرورة القيام بالإصلاحات، وسأزور لبنان قريبًا”.