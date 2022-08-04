ماكرون في ذكرى انفجار 4 آب: لن استسلم أبداً لن أدع لبنان ينهار ويختفي

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت قبل سنتين، أنه يعيد التأكيد اليوم أن العدالة يجب أن تتحقق. من أجل طي الصفحة وإعادة بناء انفسهم، يحتاج اللبنانيات واللبنانيون المقيمون في هذا البلد لمعرفة الحقيقة.

وأشار، في مقابلة مع صحيفة “لوريان لوجور”، نقلها موقع “النشرة”، إلى أنّ “لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة. ويحتاج إلى العدالة كذلك من أجل النهوض”، موضحًا أن “فرنسا في هذا المجال أيضًا ستستمر بمساعدة لبنان مع شركائها”، معتبرًا أن التحقيق اللبناني “المعلق منذ أشهر عدة” يجب ان “ينجز باستقلالية تامة وبمنأى عن أي تدخل سياسي”.

وأضاف ماكرون: لن استسلم أبدًا، لن أدع لبنان ينهار ويختفي. رغم الرياح المعاكسة والصعوبات ساحافظ على هذا التوجه بحزم وواقعية وبراغماتية”، ورأى أن الاتفاق الذي تم التوصل بشأنه مع صندوق النقد الدولي “يجب أن يطبق لأنه يشكل مرحلة مهمة لترميم ثقة المستثمرين المفقودة بلبنان”.

وحذر ماكرون من أن لبنان “لن يتحمل نزاعا جديدا عند حدوده الجنوبية” مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه “سيكون اكثر فتكًا وتدميرًا من (حرب) 2006”. وأكد أن نزاعا كهذا “لا يصب بمصلحة أي جانب لبناني. يجب أن يدرك الجميع ذلك. وفي هذا الخصوص من الأهمية بمكان عدم تسييس مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل الصعبة جدا”.