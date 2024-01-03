ماكرون قلق على لبنان ويدعو لتجنب أي سلوك تصعيدي

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إسرائيل إلى “تجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان”، وذلك إثر اغتيال، صالح العاروري، القيادي في حماس، بضربة صاروخية استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونسبتها مصادر لبنانية وفلسطينية إلى إسرائيل.

وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إن الرئيس الفرنسي شدد على أنه “ينبغي تجنب أي سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأن فرنسا ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة”.

من جهته، أكد حزب الله أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت “لن يمر ابدا من دون رد وعقاب”.

ووصف حزب الله اغتيال العاروري بأنه “اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته”.

وأضاف: “اغتيال العاروري تطور خطير في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة”، مشددا على أن “هذه الجريمة لن تمرّ أبدا من دون رد وعقاب”.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه مستعد “لكل السيناريوهات” بعد مقتل العاروري.

وصرّح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي “الجيش في حالة تأهب دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات” بدون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.

وتابع هاغاري قائلا: “أهم أمر نقوله الليلة هو أننا نركز على محاربة حماس ونواصل التركيز على ذلك”.

وعندما سئل في وقت سابق عن الضربة التي قتلت العاروري، قال الجيش الإسرائيلي إنه “لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية”.