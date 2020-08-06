ماكرون من الجميزة: لست هنا لدعم النظام أو الدولة والمساعدات لن تكون مشروطة

ماكرون يتفقد الاضرار في الجميزة ويستمع الى الأهالي في هذه الأثناء، وأكد من الجميزة على حضوره إلى لبنان للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني، ولتقديم السماعدة الطبية والاستشفائية والغذائية، وسط هتافات كبيرة من المواطنين أثناء مروره في الجيزة مطالبة بإسقاط النظام ومكالبة بالثورة.

وقال “ماكرون أنا حزين وأشعر بالألم وسنقدم ما يلزم لبناء المنازل والمساعدات الطبية، أنا لست هنا لدعم النظام أو الدولة أو الحكومة وسأطلق مبادرة سياسية جديدة في إشارة للقاءات التي ستحصل في قصر الصنوبر اليوم”

وأضاف ماكرون “مرحلة ما الانفجار هي بداية عهد جديد”

وشدد ماكرون على التضامن مع الشعب اللبناني أولا ووقوف فرنسا مع الشعب اللبناني قائلا “المساعدات الفرنسية لن تكون مشروطة” وقال ” لا بد من تغيير النظام في لبنان، ولبنان بحاجة إلى تغيير”.

وأضاف الرئيس الفرنسي :”وسوف ننظم المساعدة الدولية كي تصل مباشرة الى الشعب اللبناني ولن تصل لأيدي الفاسيدين، وسوف اطلق مبادرة سياسية جديدة”