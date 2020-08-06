ماكرون من مطار بيروت: “لن نترككم”

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أعلن الرئيس الفرنسي إميناويل ماكرون أنني “سألتقي الأفرقاء السياسيين لنتحدث عن الحقيقة الفعلية لأن الانفجار كبير وإنها مسؤولية تاريخية والمتضرر الأول هو الشعب اللبناني وهي مناسبة للحديث بكل صراحة والساعات المقبلة ستكون مهمة جداً”.

وقال ماكرون: “طالبنا طويلاً بالإصلاحات من خلال القطاع الكهربائي وغيره”.

وأضاف: “لدينا عدد كبير من الجرحى ونحن قلقون على مصير البعض”.

ولمن فقدوا أقرباء فرنسا، قال، “ستكون إلى جانبهم لأن هول الكارثة كبير جداً وسننظم الأمور لتكون المساعدة ميدانية”.

وتمنى ان يكون هناك مساعدة ميدانية لمساعدة اللبنانيين والمهم اليوم هي الوحدة بين فرنسا ولبنان.

وتابع: “إنها زيارتي الأولى بطريقة طارئة ونحن لن نترككم”.