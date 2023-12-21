ماكرون: نعمل بشكل نشط حتى لا تمتد النار نحو لبنان

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث لوكالة “رويترز”، على “أننا نعمل بشكل نشط حتى لا تمتد النار نحو حدود إسرائيل مع لبنان”.

يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. وفي آخر التطورات الميدانية مساء اليوم الخميس، نفّذت مسيّرة إسرائيلية عدوانًا جويًا عبر إطلاق صاروخين موجهين باتجاه “خلة فضة” الواقعة بين بلدتي بنت جبيل وعيترون، وأحدث انفجارهما دويًا ترددت أصداؤه في أرجاء المنطقة، وتعالت سحب الدخان من المكان المستهدف.

كما أصيب عدد من أفراد عائلة المواطن أبو سامر حيدر، من جراء استهداف منزله مساء اليوم، بصاروخ موجه من مسيرة معادية، في محلة “خلة فضة”، وعملت فرق السعاف في “كشافة الرسالة الإسلامية” و”الهيئة الصحية الإسلامية” على نقل المصابين إلى “مستشفى الشهيد صلاح غندور” في بنت جبيل، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة.

كذلك تسببت الغارة بأضرار مادية جسيمة في المنزل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان قد استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف بلدة رميش.

كما استُهدفت منطقتا الزيتون وكرم العنقة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة ميس الجبل والأطراف الشرقية لبلدة محيبيب بالقصف المدفعي أيضًا.

في السياق أيضًا، احترق منزل في عيتا الشعب بعد استهدافه بقصف مدفعي إسرائيلي. وتوجهت فرق الإطفاء إلى المكان للعمل على اخماد النيران، رافقها استهداف بلدة كفركلا من المدفعية المعادية.

كما واستهدفت غارة جوية معادية الخيام – منطقة الشاليهات، وسمع صداها في أرجاء الجنوب.