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ماكرون: يجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة

منذ 29 دقيقة
ايمانويل ماكرون

ايمانويل ماكرون

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غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر “تويتر”، في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، بالقول:

“يعيش لبنان اليوم يوم حداد وطني بعد مضي عامين على انفجار مرفأ بيروت. وأنا أتذكر ببالغ الأسى حالة الذهول التي أصابتني في آب 2020 عندما علمت بوقوع هذه الفاجعة. دفعتني كرامة اللبنانيين والشجاعة التي تحلوا بها مع أنّ الألم كان يملأ قلوبهم، إلى السفر إليهم بعد ذلك بيومين لأجول معهم شوارع حي الجميزة المدمرة. يجب إحقاق العدالة”.

وأضاف: “كشفت هذه الفاجعة عن الأزمة المأساوية المتعددة الأوجه التي يعيشها لبنان. ويجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة وإجراء الإصلاحات”.

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