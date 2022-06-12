ماكرون يواسي ابنة ضحية المروحية الايطالية: قلبي معك!

واسى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الشابة تمارا، ابنة ضحية المروحية الايطالية، طارق الطياح.

تمارا التي خسرت أيضاً والدتها مصممة المجوهرات هالة الطياح في انفجار المرفأ، وكانت قد التقت ماكرون خلال زيارته لبنان بعد الكارثة، وقدمت له خريطة لبنان التي صممتها والدتها.

وهذا المساء، نشرت الصفحة الرسمية لماكرون على فايسبوك، رسالة عزاء من الرئيس لتمارا وفيها: “في الأول من أيلول 2020، كنت في بيروت، استمعت الى الكثير من الشهادات، لكن واحدة أثرت بي بشكل كبير. إنها شهادة تمارا التي سلبها الانفجار أغلى ما لديها أمها. السبب الذي يدفعني للبقاء مندفعاً من أجل لبنان، هو تمارا والأمل الذي تختزنه، أمل الشباب اللبناني.

في حادث بايطاليا، خسرت تمارا والدها. أقول لها أنني أشاركها ألمها، وأفكاري معها في هذه المحنة الرهيبة. أكثر من أي وقت مضى، قلبي معها”.

وبعد فاجعة فقدان طارق، كتبت ابنته تمارا أمس السبت، رسالة مؤثرة نعت فيها والدها، وجاء فيها، “أبي، أحبك كثيرا.. لست ادري ما فعلت كي استحق كل هذا.. أرقد بسلام يا أبي.. أحبك كثيرا”.