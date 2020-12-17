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ماكرون يُصاب بكورونا ويلغي زيارته المقررة للبنان

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون، خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت النتيجة إيجابية وأثبتت إصابته، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب بالوباء.

وأضافت أن ماكرون سيعزل نفسه الفترة المقبلة، لتجنب تفشي العدوى بكورونا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيواصل مهامه الرئاسية لإدارة البلاد، وأن كل الاجتماعات ستجرى خلال الفترة المقبلة بتقنية الفيديو.

واعلن مصدر مسؤول في قصر الاليزيه ان ماكرون الغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

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