الأثنين 14 محرم 1443 ﻫ - 23 أغسطس 2021 |
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مالكو ومستثمرو محطات المحروقات في البترون أعلنوا الإقفال غداً الاثنين

منذ ساعة واحدة
البترون

البترون

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عقد مالكو ومستثمرو محطات المحروقات في منطقة البترون اجتماعا، لمناقشة المشاكل التي يعانونها. واستنكروا في بيان “التعرض لأصحاب المحطات وعمالها في المنطقة”. وطالبوا الشركات بـ “زيادة كميات المحروقات المخصصة للمنطقة لتأمين التوازن في السوق المحلية”.

وأعلنوا “الإقفال غدا الاثنين، في انتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد مع قائمقام البترون روجيه طوبيا لإطلاعه على الإشكالات اليومية التي تواجه المحطات، والمطالبة بتأمين حماية أمنية، على أن يتخذ قرار الفتح أو الإقفال، في ضوء نتائج الاجتماع”.

وطالبوا اتحاد بلديات منطقة البترون بـ “وضع آلية دائمة تمكن المحطات من تزويد أبناء المنطقة وقاطنيها بالمحروقات بصورة طبيعية، على أن تؤمن القوى الأمنية الحماية”.

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