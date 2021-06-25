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ماينزا: الولايات المتحدة مهتمة بمساعدة ودعم لبنان

25 - يونيو - 2021
ماينزا والراعي

ماينزا والراعي

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أثنت عضو المجلس الرئاسي لمفوضية الولايات المتحدة لحرية الديانات العالمية نادين ماينزا على التعايش المشترك الذي لا يزال قائماً في لبنان رغم كل الازمات.

وقالت ماينزا خلال لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يرافقها ألكسي مكرزل: “ساعدني غبطته على فهم الوضع اللبناني بشكل دقيق”، مؤكدة أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال مهتمة بمساعدة ودعم لبنان
أما عن موضوع الحياد الناشط والمؤتمر الدولي من أجل لبنان، قالت ماينزا: “أعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تساعد من خلال فتح قنوات حوار وتقريب وجهات النظر، وأرى أن هناك ضرورة للمساعدات الانسانية في هذه المرحلة، وهذا جزء من دور الولايات المتحدة التي ستسعى لتأمين ما يلزم كي يبقى لبنان بلد التعايش المشترك بين مختلف الأديان”.

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