ما آخر التطوّرات جنوباً؟

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ العدو الإسرائيلي استمر بإطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وقرى القطاعين الغربي والأوسط ، وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.

وجدد صباح اليوم العدو الاسرائيلي من اعتداءاته، فأطلق من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية على اطراف واحراج البلدة.

أما حركة النزوح للسكان المحليين فتزداد يوماً بعد يوم وخصوصاً في الأيام الأخيرة، حيث اشتدت حدة القصف الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين العمل في الاراضي الزراعية، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية”.