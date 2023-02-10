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ما آخر المستجدات حول اللبنانيّين المفقودين في تركيا؟

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2023 10:13 صباحًا
أضرار الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير غي تركيا

أضرار الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير في تركيا

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أكد سفير لبنان في تركيا غسان المعلم أن “أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودَين اللبنانييَن الياس حداد ومحمد المحمد تحديدًا في موقع حيث كانا موجودين، وحيث خرج منه أيضًا المواطن اللبناني باسل حبقوق بخير”.

السفير قال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “تبلغنا حوالى ستين أو سبعين اسمًا مفقود الاتصال بهم حتى اللحظة”، فيما قسّم الجالية اللبنانية الموجودة في المنطقة التي ضربها الزلزال إلى ثلاث فئات، “الفئة الأولى عددها 130 شخصًا مسجلين في السفارة التركية وهم معظمهم بخير، الفئة الثانية هم لبنانيون موجودون في تركيا وليسوا مسجّلين في السفارة ولا تواصل أو اتصال معهم، والفئة الثالثة هم موجودون في زيارة عمل أو لمدة قصيرة في البلد”.

كذلك أشار المعلم إلى أن “السفارة تعمل ليلًا نهارًا لمعرفة مصير آخر لبناني موجود في تركيا”، متحدثًا عن “تعاون وثيق بين هيئات الإنقاذ التركية التي تعمل على الأرض والسفارة اللبنانية في تركيا”.

وأشاد السفير بفريق الإنقاذ اللبناني المؤلف من ضباط وعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني، الصليب الأحمر اللبناني، فوج إطفاء بيروت، الدفاع المدني، وهيئة الكوارث، “الذي قام بعمل جبار والذي يعمل في المنطقة الأكثر تضررًا في الزلزال وتسمى منطقة البستان في قهرمان مرعش”، لافتًا إلى أن “هذا الفريق قام باكتشاف أساليب جديدة لإنقاذ أشخاص من تحت الأنقاض واستطاع إنقاذ الكثير من الأحياء، كما حصل على تهنئة من قبل السلطات التركية”.

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