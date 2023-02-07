ما آخر مستجدات أوضاع اللبنانيين في تركيا بعد الزلزال؟

أعلنت السفارة اللبنانية في تركيا، أنها تبلغت عن وجود حوالي 18 إلى 20 لبنانيًا معظمهم في حالة جيدة وهم في محافظة غازي عنتاب، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية تعمل على تأمين الإسعافات والحاجات الأولية لهم.

وكشفت السفارة عبر “الجديد” أن هناك حوالي 30 شخصًا فقد التواصل معهم، وثلاثة لبنانيين لا يزالون تحت الأنقاض في أنطاكيا، بعد انهيار الفندق الذي كانوا فيه، وفرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم.

إلى ذلك، علمت الـLBCI أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في أنطاكيا، من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

كما تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص رابع كان عالقًا في مكان آخر في أنطاكيا، ويُعمل على نقله إلى أحد المستشفيات.

وأفيد بأنّه تم العثور على اللبناني محمد شما وطفله، وتضاربت المعلومات عن زوجته سوزان أسعد، ففي وقت أفادت الجديد عن وفاتها، ذكرت معلومات صحافية أن البحث لا يزال جاريًا عنها.