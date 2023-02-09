ما الذي ينتظر كهرباء زحلة في تاريخ 8 آذار؟

قال رئيس مجلس إدارة شركة “كهرباء زحلة” أسعد نكد إنه “في حال لم يُجدد عقد الشركة في مجلس النواب، فإنه بعد 8 آذار المقبل، ستستلم مؤسسة كهرباء لبنان شركة كهرباء زحلة، وحينها يسري على زحلة ما يسري على مختلف المناطق اللبنانية”.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، قال نكد: “بإمكاننا إنشاء طاقة شمسية في منطقة زحلة والجوار وأنا مستعد للبدء بهذا المشروع ولكن هذا الأمر يحتاج الى قانون”.

وأعلن نكد أنّ “نسبة الجباية في كهرباء زحلة 99%، وهذا دليل ثقة”، وأضاف: “فواتيرنا نصدرها شهرياً ونقوم بالصيانة 24/24 ونسبة الهدر فقط 4%”.