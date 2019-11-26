أخبار لبنان

ما بين السوق الرسمي وسوق الصرافين… ماذا يحصل بالدولار؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج أن جمعية مصارف لبنان هي عضو في غرفة التجارة وكاتحاد لم يتبلغوا اي قرار بالنسبة للاضراب العام، قائلاً: “سننتظر اتصالاً منها كي نحدد موقفنا”.

المزيد من الأخبار

بري منزعج وتخلّى عن الحريري

القرار الامني اتخذ والضرب بيد من حديد!!

بالفيديو: مليشيات حزب الله و”أمل” يطلقون النار على جسر الكولا

سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. “مكّن لحزب الله”

الحاج وفي حديث لصوت لبنان 100.5: “لا أفهم اسباب التحرك باتجاه المصارف والهجمة على القطاع المصرفي غير مبرّرة”.
وأوضح أن هناك “سوقين للقطع سوق الصرافين ووصل سعر الدولار فيه إلى الـ2000 ليرة أمس، والسوق الرسمي حيث يسعّر الدولار بـ1507 وهو رقم يحدده مصرف لبنان” مؤكداً أن السعر استثنائي طبعاً الى حين استتباب الوضع الأمني”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. “مكّن لحزب الله”

أخبار لبنان

بالفيديو هم يريدون ٧ أيار.. والثوار يريدون إسقاط الفساد

أخبار لبنان

“اليازا” عن حادث الجية: السرعة زائدة.. والثوار أطفؤوا النيران بأيديهم…

أخبار لبنان

اليوم الأربعون: الشبيحة ينشرون إرهابهم في العاصمة

أخبار لبنان

نقابة أصحاب المطاعم: 265 مؤسسة أقفلت أبوابها نهائياً والعدد إلى ارتفاع

أخبار لبنان

الأجهزة القضائية والأمنية باشرت التحقيقات في إشكالات جسر الرينغ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More