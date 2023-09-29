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ما جديد أزمة مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى؟

منذ 50 دقيقة
مستشفى - تعبيرية

مستشفى - تعبيرية

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في بيان، إجرائه سلسلة من الاتصالات المكّثفة في الأيام الماضية لحل مسألة مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى، وتم تأمينها وفق التالي:

– أحالت وزارة المال إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذه العام تجهيزاً للبدء بعملية الدفع.
– يتم العمل بين وزارتي الصحّة والمال على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية وستُحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي.
– بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرّت لوزارة الصحّة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية.

نتيجة ما سبق، يُثمّن الأبيض ما أبداه كل من وزارة المال ومصرف لبنان المركزي من تعاون لحل مسألة مستحقات غسيل الكلى، مؤكداً حرصه على “تسريع دفع مستحقات المستشفيات وفق الآليات المتفق عليها في فترة لا تتعدى ستة أسابيع من مهلة تقديم الفواتير”.

وقال الأبيض: “إن من أولى أولويات وزارة الصحة العامة تأمين مصلحة المريض وظروف علاجه وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستشفيات والأطباء، ولن تتهاون الوزارة في أي شكل من الأشكال مع أي جهة تطلب من المرضى تسديد فروقات مالية غير قانونية”.

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