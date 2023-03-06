ما جديد تجنيس اللاعب الأميركي سبيلمان لحساب منتخب كرة السلّة؟

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، وزير الداخلية بسام مولوي، في زيارة خصصت للبحث في الحلول المناسبة لمسألة تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان لحساب المنتخب اللبناني المشارك في كأس العالم المقبلة في كرة السلة.

إذ يأتي هذا التحرك سعيًا لإيجاد الآلية الدستورية المناسبة في ظلّ الفراغ الرئاسي، باعتبار مرسوم التجنيس هو من الصلاحيات اللصيقة لرئاسة الجمهورية.

وأعلن كلاس أن الوزير مولوي كان متجاوبًا للغاية لشروحاته ومتفهمًا ومقدرًا لاحتياجات المنتخب الوطني التي جرى شرحها كي يظهر في كأس العالم بما يليق باسم الوطن، ووعد بدراسة كل السبل الممكنة والبحث عن مخرج قانوني في ظل الفراغ الرئاسي، من خلال التواصل مع رئاسة الحكومة ووزير الشباب والرياضة.

وأبلغ كلاس مولوي شكر وزارة الشباب والرياضة خصوصًا والحركة الرياضية عمومًا لمختلف القوى الأمنية لمتابعتها واهتمامها وحفظها لأمن الملاعب، متمنيًا عليها الاستمرار في هذا الحرص لما له من أهمية وطنية واجتماعية، فيما أعرب وزير الداخلية عن “ثقته بالشباب اللبناني”، مؤكدًا أن “الاخلاق والروح الرياضية هما الرصيد الوطني الذي نفتخر به”.