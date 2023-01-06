الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
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ما جديد ملف انفجار 4 آب؟

منذ 9 دقائق
طارق البيطار

القاضي طارق البيطار

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ذكرت قناة “الجديد”، مساء اليوم الجمعة، أنّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى سُهيل عبّود أحالَ إلى المُحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ملفات عددٍ من الموقوفين في القضية المذكورة من أجل المراجعة”.

وكان أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب ٢٠٢٠، في بيان، أنه “في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا (High Court of Justice-London) ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في مسألة مسؤوليتها المدنية في إنفجار ٤ آب ٢٠٢٠، استحصل مكتب الادعاء من سجل التجارة (Companies House) على قرار جديد لتمديد تعليق عملية تصفية هذه الشركة (لغاية حزيران ٢٠٢٣) التي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليتها بطلب شطبها من سجل التجارة قبل أن يتدخل مكتب الادعاء بالتصدّي، مع محامين آخرين، لهذه المحاولة لدى سجل التجارة؛ ومن ثم قام مكتب الإدعاء بمقاضاة الشركة مدنياً أمام المحكمة الإنكليزية”.

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