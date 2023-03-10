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ما حقيقة إنهاء العام الدراسي في نيسان المقبل؟

منذ 5 دقائق
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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نفى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، كل ما يشاع عن إنهاء العام الدراسي في نيسان المقبل.

كلام نصر جاء خلال الاحتفال بعيد المعلم، الذي نظمته مجموعة الـ Global Education، في مطعم “سما الزعرور”، وخُصص لمُعلمي مدرستي الحكمة – مار يوحنا مارون – عين الرمانة، والكرملية في طرابلس.

حضر الاحتفال المدبر العام لمطرانية بيروت المارونية الأب جورج قليعاني والهيئات الإدارية في المدرستين وأعضاء الفريق المركزي للمجموعة.

قدمت الحفل مديرة العمليات في المجموعة جوسلين حداد، وكانت كلمات لمديرة المدرسة الكرملية – طرابلس ريتا سلامة ومديرة الحكمة – عين الرمانة هناء عقيقي والشاعر داني صفير.

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