ما حقيقة العثور على كنز في سوق دوما ؟

أكد رئيس بلدية دوما الدكتور أسد عيسى أن “الخبر الذي يتم التداول به في وسائل اليوم عن العثور على كنز مدفون أثناء أعمال الحفر في سوق دوما هو خبر غير صحيح”.

وأشار إلى أن “الأعمال الجارية لترميم السوق القديم في البلدة كشفت عن أوان فخارية هي كناية عن خواب كبيرة الحجم وهي فارغة وخالية من أي محتويات. وقمنا بتوقيف الأعمال وإبلاغ المديرية العامة للآثار التي ستكلف خبراء مختصين للكشف على المكتشفات غدا”.

هذا وكانت قد أفادت قناة “الجديد” أنّه تمّ “العثور على جرّات من الفخار تعود إلى عهود قديمة في سوق دوما القديم”.

وأوضحت أنّ ذلك تمّ خلال عمليات الحفر التي كانت تجري في المنطقة، وقد تحتوي هذه الجرّات على ذهب.