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ما حقيقة بيع مادة البنزين بـ”الفريش دولار”؟

منذ دقيقة واحدة
محطة الوقود

محطة الوقود

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بعد الارتفاع الغير مسبوق لسعر صرف الدولار بحيث لامس اليوم الـ 38 ألف ليرة لبنانيّة، ليعاود لاحقاً انخفاضه بشكل كبير بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان بيان الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار الاميركي، حيث سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 31000 ألف ليرة للشراء، و 30900 ليرة للمبيع في هذه الساعات.

وعلى هذا تداولت بعذ الاخبار ان محطات الوقود تبيع مادة البنزين بـ”الفريش دولار” وذلك بسبب عدم ثبات سعر صرف الدولار.

وهذا ما قد نفاه ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، ما يتم تداوله بأن المحطات تبيع مادة البنزين بالدولار الفراش.

مؤكداً أنها “ما زالت تعتمد سعر صيرفة، أما المازوت فيُدفع ثمنه بالدولار”، وطمأن الى ان “البنزين متوفر لدى الشركات المستوردة للنفط”، متمنياً أن “يستمر سعر الصرف بالانخفاض بعد ما شهد ارتفاعاً غير مسبوقاً “،منوهاً ب”تعميم حاكم مصرف لبنان الذي صدر اليوم رقم ١٦١ مما يريح السوق ابتداءاً من مطلع الاسبوع المقبل،لاسيما وأن مادة البنزين مادة حيوية تؤثر على حياة المواطن اليومية”.

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