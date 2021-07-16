السبت 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 17 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة تواصل عون مع مصطفى أديب لتأليف الحكومة؟

منذ 8 ساعات
مصطفى أديب

مصطفى أديب

A A A
طباعة المقال

تناقل عدد من المواقع الإخبارية خبرأ منقولاً عن سفير لبنان في ألمانيا “مصطفى أديب”، يتحدث عن اتصال جرى بينه وبين رئيس الجمهورية حول إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبعد التأكد من قبل الحساب الذي أورد التغريدة على تويتر، تبين ان الحساب مزور، ولا يعود للسفير مصطفى أديب، حيث لم يرد أي شي من هذا القبيل على حسابه الرسمي على تويتر.

يشار إلى أن الحساب المزور نشر تغريدة قال فيها: “تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الدكتور عبد الرحمن البزري
    البزري: معظم الإصابات الجديدة عائدة لأشخاص ما دون الـ40 عامًا!!
    رياض سلامة
    ما جديد التحقيقات الفرنسية حول ثروة “رياض سلامة” الكبيرة؟
    عناصر من ميليشيا حزب الله-أرشيفية
    مسؤولة في البنتاغون.. بهذه الطريقة سنواجه قوة وموارد حزب الله في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    خلاف الحريري وعون يلهب دولار السوق السوداء.. فكم سجل؟
    تعبيرية_ ألم في الجهاز الهضمي
    لتحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة.. إليك هذا المشروب
    دولار - تعبيرية
    دولار السوق السوداء مستمر بارتفاعه “الجنوني”.. كيف افتتح صباح اليوم؟