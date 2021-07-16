ما حقيقة تواصل عون مع مصطفى أديب لتأليف الحكومة؟

تناقل عدد من المواقع الإخبارية خبرأ منقولاً عن سفير لبنان في ألمانيا “مصطفى أديب”، يتحدث عن اتصال جرى بينه وبين رئيس الجمهورية حول إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبعد التأكد من قبل الحساب الذي أورد التغريدة على تويتر، تبين ان الحساب مزور، ولا يعود للسفير مصطفى أديب، حيث لم يرد أي شي من هذا القبيل على حسابه الرسمي على تويتر.

يشار إلى أن الحساب المزور نشر تغريدة قال فيها: “تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف”.