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ما حقيقة توقيف شركات الطيران رحلاتها من وإلى بيروت؟

منذ 14 دقيقة
مطار بيروت الدولي

مطار بيروت الدولي

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نفت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن شركات الطيران أبلغت إدارة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بأنها ستوقف رحلاتها من بيروت وإليها، مع حلول منتصف الليل”.

وكان قد تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني عبر منصة “إكس”، “تعرّض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظًا على سلامتهم”.

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