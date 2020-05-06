ما حقيقة حصول إشكال بالسيوف في كترمايا ؟

نفى رئيس بلدية كترمايا المحامي يحي علاء الدين، “حصول اي اشكال او خلاف في البلدة، كما نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم عن حصول “خلاف في البلدة استخدمت فيه السيوف والسكاكين”.

وأكد علاء الدين ان “الوضع في البلدة هادئ جدًا، وان كل ما نشر لا يمت الى الواقع او الحقيقة بصلة”، واشار الى ان “الهدف هو تشويه صورة البلدة والمنطقة، وبث روح الخوف والرعب في نفوس ابنائها، ولفت الى ان الجريمة التي يتم تناقلها قديمة، ويعتقد انه وقعت في المغرب”.

وحذَّر “المروجين لمثل هذه الأخبار وتماديهم في التطاول على حرمات وكرامة اهالي البلدة، الذين ليس من شيهم هذه الأفعال، وانهم لن يقفوا مكتوفين امام هذه القضية التي تطال الجميع”.

وأشار الى ان “البلدية بصدد تقديم شكوى وملاحقة صاحب الموقع الاخباري الذي روج لهذه الجريمة ومقاضاته، كما دعا الأجهزة الأمنية الى التحرك السريع وملاحقة الفاعل ومن يقف خلفه، بغية تهدئة نفوس ابناء البلدة، وانزال اشد العقوبات بحقهم، كونهم يروجون لفتنة عمياء”.

كما دعا علاء الدين، “وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام الى ضبط المواقع الاخبارية التي تسيء للبنان وشعبه، وتشعل الفتن وتتسبب بالتحريض المذهبي والطائفي والعائلي”.