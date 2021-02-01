ما حقيقة خبر رفع الدعم عن المواد الغذائية؟ وزير الاقتصاد يوضح

غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة على حسابه عبر تويتر قائلا:

” تداول خبر عن رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية وبذلك سوف نشهد ارتفاعا كبيرا بسعر المواد الغذائية”.

وأوضح أن هذا الخبر عارٍ كلياً عن الصحة وهدفه المس بالأمن الإجتماعي في البلد، مؤكدا أنه سيتابع الأمر قضائياً لمعرفة هوية مطلقي الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

يتم تداول خبر عن "رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية وبذلك سوف نشهد ارتفاع كبير بسعر المواد الغذائية".

يهمنا التوضيح ان هذا الخبر عارٍ كلياً عن الصحة وهدفه المس بالأمن الإجتماعي في البلد.

كما سنتابع الأمر قضائياً لمعرفة هوية مطلقي الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم — Raoul Nehme (@RaoulNehme) February 1, 2021