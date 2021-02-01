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ما حقيقة خبر رفع الدعم عن المواد الغذائية؟ وزير الاقتصاد يوضح

1 - فبراير - 2021
وزير الاقتصاد راوول نعمة

وزير الاقتصاد راوول نعمة

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غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة على حسابه عبر تويتر قائلا:

” تداول خبر عن رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية وبذلك سوف نشهد ارتفاعا كبيرا بسعر المواد الغذائية”.

وأوضح أن هذا الخبر عارٍ كلياً عن الصحة وهدفه المس بالأمن الإجتماعي في البلد، مؤكدا أنه سيتابع الأمر قضائياً لمعرفة هوية مطلقي الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

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