ما سبب التقنين القاسي في المياه؟

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان أوضح أن محطات الضخ التابعة للمؤسسة تشهد تقنينًا قاسيًا في التغذية بالتيار الكهربائي ولا سيما المحطات التي تتغذى بخط خدمة من مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يصل انقطاع التيار منذ 15 تموز الحالي إلى حدود 12 ساعة يوميًا، الامر الذي ينعكس سلبًا على تأمين استدامة تزويد المناطق بالمياه من المحطات التالية:

– محطة جعيتا: مناطق وسط المتن من بحنس نزولا نحو المطيلب وبرمانا والمنصورية.

– محطة التكرير في الضبية وآبار القشقوش: مناطق ساحل المتن، الاشرفية، والمناطق التي تتغذى من خزانات برج ابو حيدر وتلة الخياط.

– آبار الدامور، المشرف، الناعمة: المناطق التي تتغذى من خزانات برج ابو حيدر وتلة الخياط، وضمنًا مطار رفيق الحريري الدولي.

– آبار المشرف: مناطق عرمون، حي السلم، برج البراجنة.

– آبار غاليري سمعان والديشونية: مناطق عين الرمانة، الشياح، حارة حريك والحدث.

وعليه تؤكد المؤسسة أن التقنين القاسي بالتغذية بالمياه خارج عن إرادتها ومرتبط بالتيار الكهربائي، وتكرر مناشدة المسؤولين المعنيين والحريصين على الخدمة العامة التعاون لاجتراح الحل من خلال البحث عن سبل ممكنة وسريعة لتأمين الكهرباء لمحطات الضخ من دون انقطاع وتأمين حاجة المواطنين وحقهم بالمياه.