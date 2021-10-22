ما سبب انقطاع خدمات شبكة "ألفا" في بعض المناطق؟!

يعاني عدد من المشتركين في “ألفا” في بعض المناطق من انقطاع في شبكة الاتصالات.

وفي هذا الشأن، أوضح المدير العام للشركة جاد ناصيف لـ”النهار” أنّ “السبب يعود لانقطاع التيّار الكهربائي”.

وشرح ناصيف أنّ “مراكز الإرسال تعمل على كهرباء المؤسسة العامة وخلال انقطاعها على كهرباء المولدات الخاصة والبطاريات، ويحصل أنّ تكون البطارية قد فرغت من الطاقة، وصاحب المولّد الخاص يقنن التوزيع فيحصل انقطاعات في بعض المناطق”.

وتابع ناصيف حديثه لـ”النهار”: “بعض المحطات لديها مولّد وأخرى تزود من مولّد خارجي”، مشدّداً على أنّ “(ألفا) لا يمكنها أن تحلّ مكان مؤسسة كهرباء لبنان”.

وبالتالي تطرح علامة استفهام حول ما ينتظر قطاع الاتصالات في المرحلة الآتية في ظلّ الصعوبات وانعكاسها الكبير على الخدمات.