الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما سبب انقطاع خدمات شبكة "ألفا" في بعض المناطق؟!

22 - أكتوبر - 2021
شركة ألفا

شركة ألفا

A A A
طباعة المقال

يعاني عدد من المشتركين في “ألفا” في بعض المناطق من انقطاع في شبكة الاتصالات.

وفي هذا الشأن، أوضح المدير العام للشركة جاد ناصيف لـ”النهار” أنّ “السبب يعود لانقطاع التيّار الكهربائي”.

وشرح ناصيف أنّ “مراكز الإرسال تعمل على كهرباء المؤسسة العامة وخلال انقطاعها على كهرباء المولدات الخاصة والبطاريات، ويحصل أنّ تكون البطارية قد فرغت من الطاقة، وصاحب المولّد الخاص يقنن التوزيع فيحصل انقطاعات في بعض المناطق”.

وتابع ناصيف حديثه لـ”النهار”: “بعض المحطات لديها مولّد وأخرى تزود من مولّد خارجي”، مشدّداً على أنّ “(ألفا) لا يمكنها أن تحلّ مكان مؤسسة كهرباء لبنان”.

وبالتالي تطرح علامة استفهام حول ما ينتظر قطاع الاتصالات في المرحلة الآتية في ظلّ الصعوبات وانعكاسها الكبير على الخدمات.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    1675 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    النائب فؤاد مخزومي والبطريرك الراعي
    مخزومي بعد لقائه الراعي: لن نسمح للمنظومة بإعادة فرض رئيس جمهورية
    مبنى جمعية المصارف
    جمعية المصارف تقول كلمتها.. 4 قرارات هامة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!