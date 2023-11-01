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ما صحة استهداف الجيش الإسرائيلي لأحد مواقع اليونيفيل في الجنوب؟

منذ 5 دقائق
اليونيفيل

اليونيفيل

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أكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينينتي أن ما يُحكى عن استهداف إسرائيلي لأحد مواقع اليونيفيل في الجنوب غير صحيح.

وتصاعد التوتر عبر الحدود في جنوب لبنان بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أعقب طوفان الأقصى.

وقد أدى القصف الإسرائيلي في لبنان إلى مقتل عدد كبير من المدنيين ومن عناصر حزب الله.

كما أطلق حزب الله وجماعات مسلحة أخرى صواريخ على شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل جنود إسرائيليين ومدنيين، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تجري تحقيقا في الهجمات التي شنها حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة على شمال إسرائيل، لتحديد إذا ما كانت تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

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