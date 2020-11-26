ما صحة جريمة القتل في جسر الباشا؟

أكد قوى الأمن الداخلي أن خبر جريمة قتل في سيارة في منطقة جسر الباشا غير صحيحة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

“تداولت وسائل التواصل خبراً حول جريمة قتل حصلت في سيارة بمنطقة جسر الباشا بواسطة مسدس كاتم للصوت.

لا صحة لهذا الخبر والسيارة التي تم الحديث عنها قد تعطلت ونُقلت عبر رافعة فيما لم يقع أي حادث أو إصابات.

يرجى عدم تداول هكذا أخبار قبل التأكد منها كونها تثير الرعب والقلق لدى المواطنين”.