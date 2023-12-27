ما صحة مقتل لبناني أسترالي وزوجته وشقيقه في ضربة جوية إسرائيلية؟

قالت مصادر أمنية ومحلية لرويترز اليوم الأربعاء إن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل رجل لبناني أسترالي وزوجته وأخيه المنتمي لحزب الله.

ووقعت الغارة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء مع تفاقم التوترات في المنطقة الحدودية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. وأصابت الضربة منزلا في بلدة بنت جبيل، وهي منطقة تتمتع فيها جماعة حزب الله المدعومة من إيران بتأييد واسع.

وتعرف أحد أقارب الأخوين على جثة إبراهيم بازي، وهو رجل مدني لبناني يحمل الجنسية الأسترالية والذي لاقت زوجته لبنانية الجنسية حتفها أيضا. وبعد ذلك، أعلن حزب الله مقتل علي بازي وشقيقه وأحد مقاتلي الجماعة الشيعية.

وعند سؤال الجيش الإسرائيلي بخصوص الواقعة، رد قائلا إن إحدى طائراته قصفت موقعا عسكريا لحزب الله خلال الليل في لبنان. ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية قوله إن الوزارة على علم بالتقرير المتعلق بالواقعة وإنهم يسعون إلى التحقق من صحتها.

ويتبادل حزب الله، حليف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت مصادر أمنية إن حزب الله أطلق أكبر عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في يوم واحد اليوم الأربعاء منذ بدء سلسلة الاشتباكات اليومية.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن طائراته استهدفت عددا من المواقع العسكرية لحزب الله وغيرها من المواقع.

وأسفرت الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي عن مقتل أكثر من مئة من مقاتلي حزب الله وما يقرب من 20 مدنيا، بينهم أطفال ومسنون والعديد من الصحفيين.