الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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ما صحة نشوب حريق داخل حرم المرفأ؟

منذ 6 دقائق
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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نفى المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الاخبار المتداولة في الوسائل الاعلامية عن نشوب حريق داخل حرم المرفأ، فيما الحريق المذكور هو خارج نطاق المرفأ. فاقتضى التوضيح.

وكان أشار فوج اطفاء بيروت أنه لا يزال العمل المشترك بينه وبين المتعهد مستمراً منذ بدء المرحلة الثانية بتاريخ ٢٩-٨-٢٠٢٢ إستكمالاً للخطة الموضوعة وذلك عبر التبريد وسحب الردم، إلى حين الوصول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، القاضية بإخماد حريق الحبوب في مرفأ بيروت بشكل نهائي.

وكان أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الى ان فوج اطفاء بيروت سيباشر بعملية التبريد في الاهراءات وممكن ان تستمر هذه العملية لايام.

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