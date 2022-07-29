ما صحة وجود أشخاص من فنيدق يروّجون مخدّرات؟

أعلنت بلدية فنيدق في بيان أنه “بعد التثبت من اللائحة التي نشرت على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وفيها أسماء يقال إنهم يروّجون المخدرات في البلدة، تبين أن هناك أسماء لا علاقة لها بذلك”، وتمنت “عدم نشر أمور غير دقيقة وغير صحيحة”، داعية “الجهات المعنية أن تولي هذا الأمر الاهتمام الكامل حتى لا يظلم أحد بريء قبل فوات الأوان”، متمنية من الجميع “الاهتمام بأولادهم والوقوف الى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، سائلين الله أن يجنبنا جميعا الفتن”.

وتواصل الجهات المعنية توقيف المروجين في كافة الأراضي اللبنانية لحماية المواطنين من هذا الخطر الذي يرتفع منسوبه أكثر فأكثر كلما ازدادت الأمور تعقيداً في المشهد اللبناني.

وأكبر المتضررين من هذه الآفة المميتة، هم الشباب الذين قد ينعكس الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي أكثو من الفئات الأخرى.