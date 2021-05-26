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ما صحة وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق؟

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 6:57 مساءً
مستشفى رزق

مستشفى رزق

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أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الا صحة للأخبار المتداولة عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق.

وجاء في البيان:

“يتم التداول رسالة ومقطع صوتي عبر “واتساب” عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق.
بعد المتابعة تبين أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، لذلك يرجى عدم تداول أو نشر مثل هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات من مصدرها الصحيح منعاً لإثارة الخوف بين المواطنين ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة”.

يذكر أن تم تناقل خبر عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سيارة مفخخة قرب مستشفى رزق ما أثار الرعب عند المواطنين الذين داقوا ذرعاً من المصائب.

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