السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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ما صحّة الحديث عن نقص الطحين؟

منذ 5 ساعات
الطحين

الطحين

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أشار “تجمع موزعي الطحين” في الجنوب في بيان، إلى أنّه “في اليومين الأخيرين دأب البعض على إصدار بيانات وتصريحات تثير الهلع وتحذر من نقص الطحين والحصار البحري وتهول على الشعب اللبناني عمومًا والجنوبي خصوصًا، بإنقطاع مادة الطحين ومحاصرة البوارج وغيرها في المحاولات لخلق ضغط على بيئة المقاومة وشعبها”.

وطمأن إلى أنّ “هذه التصريحات والتهويلات لا أساس لها، وكما في السابق كان الهدف رفع الدعم عن الطحين لصالح البعض، واليوم يدعون الى رفع الضريبة عن الطحين المستورد لغاية ومصالح فئوية”.

وأكّد أنّه “حتى اللحظة الطحين متوافر ويوجد مخزون، والبواخر تبحر الى لبنان وليس هناك من داع لكل هذه الحرب النفسية والشائعات المغرضة التي لا تخدم الا العدو الصهيوني. حما الله لبنان وشعبه ومقاومته”.

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