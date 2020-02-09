أخبار لبنان

ما علاقة ابنة بري بسرقة السفارة اللبنانية في قطر؟

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أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين المغالطات التي تضمنها مقال نشر في جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم السبت في 8 شباط 2020، حيث اعتبرت تكليف السفيرة فرح بري بمهام القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في قطر على أنه صفقة سياسية بين الوزير باسيل والرئيس بري وذلك على حساب الخزينة.

 

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وأكدت الوزارة أن التكليف حصل بعد كشف عملية اختلاس وسرقة للمال العام في السفارة اللبنانية في قطر، وقد تم استدعاء السفير اللبناني في قطر وذلك حتى انتهاء التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذا الجرم، وحيث أن السفيرة بري تخدم في الإدارة المركزية تم اختيارها لترأس البعثة في قطر بانتظار جلاء الحقيقة وإجراء المناقلات الدبلوماسية خلال الفترة القادمة، كما أن تعيينها هناك لا يرتب أعباء اضافية على الخزينة بل يحقق وفرا حيث إن البدل اليومي الذي سوف تتقاضاه عن مهمتها اقل من المعاش الشهري للسفير هناك.

المصدر lebanese-forces
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