ما علاقة زياد أسود بالاستقالات في صفوف "التيار"؟

تقدّم عدد من المنتمين إلى التيّار “الوطني الحر” في بلدة العيشيّة، قضاء جزين باستقالاتهم النهائية من التيار.

الحزبيون الذين يبلغ عددهم 17 شخصاً، وزّعوا كتب الاستقالة على الإعلام، وهي موجهة إلى منسّق قضاء جزين في التيار أنطوان فرحات، وأكّدوا فيها أنه “لم يعد أي موجب لبقائهم ضمن هيكلية التيار”، وطلبوا شطب أسمائهم من كل السجلات فور تبلّغ الكتب.

وبحسب معلومات “النهار”، إن الحزبيين المذكورين هم من أنصار النائب زياد أسود، وهم هدّدوا في السابق بالاستقالة بعد الإشكال بين أسود وقيادة التيار، وبعدها تراجعوا، إلّا أن الهجوم المباشر من رئيس التيار النائب جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزف عون أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وخصوصاً أن العماد عون يحظى بشعبية في بلدته، فتحرّك المعترضون مجدداً وتقدموا باستقالاتهم، وخصوصاً انهم أصبحوا محرجين أمام أبناء قريتهم.