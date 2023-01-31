ما مصير "الإضراب العمّالي" في 8 شباط؟

بينما ينشغل الوسط السياسي بلعبة الأسماء وقراءة المشهد في الطريق إلى بعبدا، قفز الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي إلى الواجهة في ظل الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك بالتزامن مع إعلان الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل في لبنان، الإضراب العام في ٨ شباط.

في هذا السياق، أكدت مصادر عمّالية لجريدة “الأنباء” الالكترونية، عدم الرجوع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب العمّالية، وفي مقدمها تصحيح الأجور بما يتماشى مع الأزمة وزيادة بدلات النقل وإعادة النظر بالضمانات الاجتماعية والصحية وضمان معالجة المرضى المسجّلين في الضمان الاجتماعي.