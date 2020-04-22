ما مصير العام الدراسي.. وزير التربية يتحدث عن 14 سيناريو يتمّ درسها

لا تزال أزمة العودة إلى العام الدراسي أو إنهائه، وأزمة الامتحانات الرسمية تؤرق جميع المعنيين من مدارس وأساتذة وطلاب وأهالي طلاب أيضاً.

وفي جديد التطورات قال وزير التربية طارق المجذوب في تصريح صحفي انّ «هناك 14 سيناريو يدرسها المديرون العامّون والمدارس والتربويّون، وفي كل سيناريو هناك نتائج منبثقة منها والهدف الرئيسي منها هو إراحة الاهل والتخفيف عن الطلاب، وجعل التربية في مكانتها السابقة».

وأضاف: «الامتحانات الرسمية سينظر اليها من منظار هذه السيناريوهات الـ14، وفي كل سيناريو هناك اوضاع معينة في المواد يمكن ان ينظر فيها بحيث تكون ميسّرة وأسئلتها ميسّرة للطلاب، ونتمنى ان ننجز السنة الدراسية من دون استخدام وقت من فصل الصيف، والّا يكون الطالب مستنفد القوى ليكون مرتاحاً».

وعن الاقساط في المدارس الخاصة، قال المجذوب: إنها تبحث مع المدارس ولجان الاهل ونقابة المعلمين للوصول الى حل يرضي الجميع ويكون عادلاً».

من جهته يقول مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية في تصريح صحفي أن:

“العودة للمدارس تتطلب دراسة دقيقة، فإما يصار ‏الى تحديد دوامين قبل وبعد الظهر لحضور الطلاب او لا، وفي معظم الأحوال يبقى ذلك ‏رهنا بالأيام المقبلة، كما لا يمكن ان تتطرق التعبئة الى عودة حركة المطاعم او الى أي ‏حركة تشهد ازدحاما للمواطنين”.

ويضيف إن “اقفال المدارس والمطاعم والمطار والحدود ‏البرية والبحرية ساهم في احتواء موجة الإنتشار والمشكلة قد تكمن في فتح المطار وعودة ‏حركة الطيران”، لافتا هنا الى أن “موضوع المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج ‏موضع متابعة وستخضع للإجراءات نفسها التي خضعت لها المرحلة الأولى كما ان ‏القادمين من لندن سيجرون فحوصات الـpcr ‎قبل ركوبهم الطائرة‎”.‎