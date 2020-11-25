ما هو وضع السجناء المصابين بفيروس كورونا؟

صدرعـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

– تم تشخيص 578 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1807 فحوصات PCR للنزلاء، من ضمنها 28 حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى 566 حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

– في سجن البترون جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم 21 تماثلوا للشفاء.

– في سجن جبيل، وبعد اجراء الفحوصات تبين وجود 5 حالات ايجابية.

– في سجن زحلة، توجد 7 حالات تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم 237 فقد تماثلوا للشفاء.

– في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالة إيجابية واحدة، فيما شُفيت 7حالات.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات PCR Tests خلال الساعات الـ 24الماضية وتبيّن وجود 13 حالة إيجابية.

نذكّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السّون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.