الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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ما هي الصعوبات التي يواجهها فريق الإنقاذ اللبنانيّ في تركيا وسوريا؟

منذ 26 ثانية
فرق الإنقاذ اللبنانية

فرق الإنقاذ اللبنانية

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كشف الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن أنّ فريق الإنقاذ اللبناني الذي يعمل في كهرمان في تركيا، يعمل في ظروف مناخية صعبة لا سيما وأن الحرارة متدنية جداً، مشيرًا إلى تشييد غرفة عمليات مشتركة حيث تجري عمليات الاغاثة والبحث والإسعاف والنقل.

وتحدّث في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن مشاكل كبيرة بالطرقات من جراء الزلزال تصعّب المهمات الانسانية التي تستغرق وقتاً مضاعفاً.

أما في سوريا، فأوضح كتانة أن الصليب الأحمر اللبناني يعمل في منطقة جبلة في حي الرملية والبياضة في محافظة اللاذقية مشاركاً بالبحث والانقاذ وسط تجاوب كلي من المجتمع السوري والأجهزة المتواجدة على الأرض.

وعن مصير اللبنانيين في المناطق المتضررة، كشف كتانة عن فتح خط ساخن للمّ شمل العائلات اللبنانية في تركيا سيتمّ الاعلان عنه سريعاً وسيجري التواصل مع الهلال الأحمر التركي بهذه المسألة من أجل تسهيل هذه المهمة.

وأكد كتانة أن عمل البعثة في سوريا وتركيا سيستمر بين خمسة إلى ستة أيام، مشيرًا إلى أنّ كلّ تأخير في عمليات الإنقاذ يقلل من فرص إيجاد الناجين.

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