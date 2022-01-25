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ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة صباحاً؟

منذ 10 ساعات
الثلوج

الثلوج

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لا يزال لبنان يتأثّر بمنخفض جوّي يحمل معه الأمطار والثلوج والصقيع، ما يؤدّي إلى تراكم طبقات من الثلوج بالإضافة إلى تكوّن طبقات من الجليد على المرتفعات العالية والمتوسّطة.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة بفعل عوامل الطقس هي:

– عيناتا – الأرز
– كفردبيان – حدث بعلبك
– المنيطرة – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– جرد مربين – الهرمل
– الهرمل – سير الضنية
– معاصر الشوف – كفريا
– تنورين – اللقلوق
– تنورين – حدث الجبة
– القبيات – الهرمل
– ترشيش – زحلة
– أكروم – الرويمة
– الفنيدق – القموعة – القبيات

شمالاً، استمر تساقط الثلوج ليلاً، فتراكمت وتكوّنت طبقات من الجليد على الطرقات ساحلاً وجبلاً بسبب الصقيع والبرودة، ما أثّر على انطلاق الحركة باكراً، حتى في المناطق الساحلية.

وقد عمد بعض المدارس إلى تأخير الصفوف لساعة واحدة جرّاء الجليد.

ويُذكر أن الجرافات في الجرود تعمل على فتح الطرقات وجرف الجليد والثلج.

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