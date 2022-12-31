السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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ما ينتظرنا اقتصاديا في العام المقبل

منذ 38 دقيقة
رئيس المجلس الاقتصادي- الاجتماعي شارل عربيد

رئيس المجلس الاقتصادي- الاجتماعي شارل عربيد

"الأنباء" الإلكترونيّة
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أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، إلى أن “العام المقبل من المتوقع أن يحمل المزيد من التراجع الاقتصادي والانكماش، طالما أن الأفق في السياسة مسدود، وهذا ما سيعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عربيد إلى أن الاقتصاد مريض، يعاني ويرزح تحت الواقع السياسي، وهو مرتبط به بشكل وثيق، وبالتالي الحلول بالسياسة، والمطلوب تنفيذ الخطط والمشاريع الاصلاحية، وإلّا المزيد من التخبط الاجتماعي مرتقب”.

وذكر عربيد في حديثه أهم الخطوات السياسية الواجب اتباعها، “وذلك من خلال انجاز الاستحقاقات، احترام الدستور ومواعيده، تشكيل حكومة تحظى بالثقة، والتوجّه نحو إصلاح مالي مصرفي”، لكنه في الوقت نفسه رأى ألا أفق لكل هذه النقاط حتى الحين.

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