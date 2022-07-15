مباحثات إماراتية فرنسية بعد يومين.. ما علاقة لبنان؟

يقوم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد بزيارة للعاصمة الفرنسية باريس الاحد الواقع في 17 تموز، تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين.

ويشمل برنامج الزيارة محطات عدة، منها التوقيع على سلسلة اتفاقيات في مجالات عدة اقتصادية وبيئية، ومن المتوقع ان يتم التوقيع على اتفاقية شراكة حول الطاقة، النفط، والغاز بين البلدين.

بدورها، أفادت الـmtv نقلا عن مصادر الرئاسة الفرنسية، بان الزيارة هي بادرة قوية تجاه فرنسا من دولة الامارات وتظهر الشراكة الوثيقة بين البلدين.

وبالنسبة للقضايا السياسية التي سيتم بحثها إضافة الى الملف الإيراني والحرب على أوكرانيا والملف الفلسطيني الاسرائيلي، أكدت مصادر الرئاسة أن لبنان دائما موضوع مطروح على الطاولة في المحادثات، نتيجة اهتمام الرئيس ماكرون بهذا الملف وايضا من خلال بحثه مع المسؤولين الذين يلتقيهم ويولون أهمية لهذا الملف عن قرب او بعد والذين يمكن ان يساهموا في مساعدة هذا البلد.